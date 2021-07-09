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Изъяли всю технику. Что происходит с Intex-press после обыска КГБ
Источник материала: UDF
Фото: intex-press.by
С обыском в Intex-press силовики пришли днем 8 июля. В постановлении, которое они предъявили директору ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главному редактору Владимиру Янукевичу, было указано, что обыск проводит в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст.289 УК (Акт терроризма, совершенный повторно либо группой лиц по предварительному сговору) и что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.
Сначала сотрудники КГБ работали в офисе редакции, откуда изъяли компьютерную технику, в том числе системные блоки в бухгалтерии, а затем отправились с обыском по месту жительства Владимира Янукевича и редактора сайта Руслана Ревяко. У них в результате также изъяли компьютеры.
Издание
Остальные сотрудники редакции продолжают свою работу.
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С обыском в Intex-press силовики пришли днем 8 июля.
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