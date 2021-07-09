Карбалевич: «Зачистка идет планомерно, масштабно, шаг за шагом, и в результате ее независимых СМИ в Беларуси не останется»

Источник материала: UDF

— Это зачистка Беларуси от структур гражданского общества. И то, что журналистов обвиняют по статье «Организация массовых беспорядков» — это очень симптоматично, — комментирует «Салідарнасці» события «черного четверга» политолог. — Это свидетельствует о том, что зачистка идет планомерно, масштабно, шаг за шагом, и в результате ее независимых СМИ в Беларуси не останется.Собеседник уверен, что именно независимые СМИ и гражданское общество являются главными оппонентами власти:— И сам Лукашенко, и другие официальные лица много раз говорили о том, что информационная безопасность — главная угроза, и именно информационная война является самой опасной. Поэтому они и нейтрализуют противника.Политолог рассказывает, какого эффекта от зачистки независимых СМИ ожидают власти.— Они полагают, что начнут доминировать госСМИ и госТВ. Часть людей перейдет в телеграм-каналы, но какая-то нейтральная часть не перейдет, окажется в ситуации определенной растерянности и будет потреблять, может быть, с небольшим доверием госСМИ. Я думаю, на это расчет.Ведь не каждый обыватель захочет целенаправленно искать информацию, которая раньше была сразу: открыл интернет — там TUT.BY, «Наша Ніва». А если их нет, не все будут искать какие-то «зеркала». Кто-то будет, но расчет на тех, кто не определился, плюс сторонники Лукашенко, за счет которых они хотят получить хотя бы относительное преимущество.Но абсолютного преимущества они не получат никогда, потому что внушительная часть людей ушла в телеграм, и за этот год произошла революция телеграм-каналов, — считает собеседник.В то же время он не думает, что в Беларуси можно применить вариант полной изоляции по примеру Северной Кореи.— По примеру Северной Кореи сложно изолировать страну. Я полагаю, будут попытки установить у нас китайскую систему, но и это сложный и длительный процесс. Хватит ли у них на это времени и ресурсов, сложно сказать. А пока единственный выход — это телеграм, заблокировать его невозможно, — заключил Валерий Карбалевич.