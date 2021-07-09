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В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек

09.07.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Установлены личности 28 предполагаемых преступников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек

По предварительным данным, двое из них американцы гаитянского происхождения, остальные – колумбийские военные в отставке. В ходе допроса американцы сообщили, что они были переводчиками, а наемники планировали арестовать президента, а не убивать. На данный момент правоохранителям удалось задержать 17 участников преступной группы, еще семеро ликвидированы.

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию ночью 7 июля. Его супруга получила огнестрельные ранения. Из-за случившегося в Гаити сохраняется военное положение. Объявлен двухнедельный траур.

 
 
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Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Установлены личности 28 предполагаемых преступников, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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