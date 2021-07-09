ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жлобине женщина выбросила из окна бутылку и попала в ребенка

09.07.2021 13:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине женщина выбросила бутылку из окна и попала в ребенка, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент случился в конце июня. Вечером 27-летний горожанин с двухлетней дочерью проходил мимо многоэтажки в микрорайоне №17. В этот момент сверху на девочку упала бутылка и попала в плечо малышки, причинив ей телесные повреждения.

Милиция установила хулиганку. Ею оказалась 53-летняя горожанка. Как выяснилось, она выпила алкоголь и выбросила из окна седьмого этажа пустую литровую бутылку из-под водки.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Фигурантку задержали.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция установила хулиганку. Ею оказалась 53-летняя горожанка. Как выяснилось, она выпила алкоголь и выбросила из окна седьмого этажа пустую литровую бутылку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соблюдение врачебной тайны: пациентов белорусских медучреждений «обезличат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by