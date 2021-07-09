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В Орше автомобиль сбил подростка на велосипеде

09.07.2021 13:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Орше автомобиль сбил подростка на велосипеде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

Авария произошла сегодня около 9 часов утра на перекрестке улиц Могилевская и Чкалова. Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате аварии подросток получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу № 1 им.Семашко. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что в период летних каникул у детей появляется много свободного времени, большую часть из которого они проводят на улице. Во избежание аварий и несчастных случаев на дороге важно позаботиться о безопасности ребят. Необходимо обеспечить постоянный присмотр за ними, особенно за детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Следует постоянно напоминать им правила пересечения проезжей части, особенно при движении на велосипеде.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла сегодня около 9 часов утра на перекрестке улиц Могилевская и Чкалова. Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, на нерегулируемом...
 
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