ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики пришли к журналистам в Бресте, Минске и Глубоком

09.07.2021 13:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту Максиму Хлебцу, администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику, минскому корреспонденту Onliner Анастасии Занько и журналистке из Глубокого Татьяне Смоткиной.

Силовики пришли к журналистам в Бресте, Минске и Глубоком
Занько, Хлебец, Кухарчик - коллаж zerkalo.io
Причины визитов пока выясняется. Ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько, ни Андрей Кухарчик не отвечают на звонки и сообщения.

Татьяна Смоткина успела сообщить, что к ее дому подъехала милиция: «Стоит машина пока что возле дома, пока милиционеры читают в ней какие-то бумаги. Все, выхожу из соцсетей», — сообщила журналистка.

Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».

По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области 8 июля проводились в рамках уголовного дела по статье «Акт терроризма».

Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.

По итогу вчерашнего «рейда» никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.

В тот же день МВД нагрянуло к сотрудникам «Нашей Нівы». По информации Следственного комитета главный редактор «НН» Егор Мартинович вместе еще с тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках. 

На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный редактор издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина. 

Сайт nn.by заблокирован Мининформом «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено».
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту Максиму Хлебцу, администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику, минскому корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко спортсменам: «Народ ждет поднятый в небо над Токио флаг Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by