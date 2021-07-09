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Силовики пришли к журналистам в Бресте, Минске и Глубоком
Источник материала: Партизан
9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту Максиму Хлебцу, администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику, минскому корреспонденту Onliner Анастасии Занько и журналистке из Глубокого Татьяне Смоткиной.
Занько, Хлебец, Кухарчик - коллаж zerkalo.io
Причины визитов пока выясняется. Ни Максим Хлебец, ни Анастасия Занько, ни Андрей Кухарчик не отвечают на звонки и сообщения.
Татьяна Смоткина успела сообщить, что к ее дому подъехала милиция: «Стоит машина пока что возле дома, пока милиционеры читают в ней какие-то бумаги. Все, выхожу из соцсетей», — сообщила журналистка.
Днем ранее КГБ провело обыски в редакциях и у сотрудников независимых СМИ Брестской области. Силовики наведались в «Медиа-Полесье», «Intex-press», «Брестскую газету».
По данным Zerkalo.io, обыски у журналистов Брестской области 8 июля проводились в рамках уголовного дела по статье «Акт терроризма».
Главному редактору Владимиру Янукевичу Intex-press сообщили, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», а также документы и другие ценные для расследования материалы.
По итогу вчерашнего «рейда» никого из редакций региональных СМИ не задержали, но изъяли всю технику.
В тот же день
На данный момент известно, что на трое суток задержаны Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный редактор издания Ольга Ракович. Они находятся в ИВС на Окрестина.
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9 июля силовики пришли с обысками к брестскому журналисту Максиму Хлебцу, администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику, минскому корреспонденту...
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