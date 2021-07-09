|
Лукашенко спортсменам: «Народ ждет поднятый в небо над Токио флаг Беларуси»
Источник материала: Партизан
Он призвал, чтобы успехи спортсменов стали ответом на санкции
Фото: president.gov.by
В пятницу, 9 июля, прошли торжественные проводы белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские игры. Спортсменов традиционно провожал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Говоря о предстоящей Олимпиаде в Токио, Лукашенко заметил, что из-за отложенного старта и накопившейся энергии борьба на этих Играх станет «как никогда жесткой и бескомпромиссной».
- Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее, - заметил он.
Александр Лукашенко заметил, что, по его мнению, «спорт давно стал разменной картой в политике». И добавил, что победы белорусских спортсменов в этом году в Токио должны стать своеобразным ответом.
- Ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями, - пояснил Лукашенко.
В завершение Александр Лукашенко добавил, что знает о том, что были в отношении спортсменов провокации и буллинг, угрозы и психологическое давление, которые спортсмены, по его словам, вынесли «как истинные атлеты».
Напомним, что еще никогда олимпийская делегация Беларуси не была такой маленькой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он призвал, чтобы успехи спортсменов стали ответом на санкции
|
Свежие газеты
Архив (Разное)