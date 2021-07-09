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Лукашенко назначил нового управляющего делами президента Беларуси

09.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил нового управляющего делами президента Беларуси. Им стал Валерий Иванов, передает «МИР 24».

До этого он возглавлял Белкоопсоюз, объединяющий десятки организаций в различных сферах: торговли, общепита, строительства, транспорта. Президент уверен, что опыт управления такой крупной компанией пригодится Валерию Иванову и на новом месте работы. Должность руководителя управделами президента входит в список высших должностных лиц. Их в Беларуси 11. Помимо этого, Валерий Иванов продолжит курировать Брестскую область в качестве уполномоченного представителя президента.

«Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица. Все считают, что Управление делами президента – это то, что Дворец Независимости и загородная резиденция президента. Управление делами президента – это огромная махина. Убедительно прошу, чтобы вы дошли до каждого предприятия, посмотрели на руководящий состав. Обязательно», – сказал Лукашенко.

В подчинении Управления делами президента находятся строительные, промышленные и сельхозпредприятия, а также учреждения культуры, здравоохранения и туризма.



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Им стал Валерий Иванов, возглавлял Белкоопсоюз, объединяющий десятки организаций в различных сферах.
 
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