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Лукашенко назначил нового управляющего делами президента Беларуси
09.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назначил нового управляющего делами президента Беларуси. Им стал Валерий Иванов, передает «МИР 24».
До этого он возглавлял Белкоопсоюз, объединяющий десятки организаций в различных сферах: торговли, общепита, строительства, транспорта. Президент уверен, что опыт управления такой крупной компанией пригодится Валерию Иванову и на новом месте работы. Должность руководителя управделами президента входит в список высших должностных лиц. Их в Беларуси 11. Помимо этого, Валерий Иванов продолжит курировать Брестскую область в качестве уполномоченного представителя президента.
В подчинении Управления делами президента находятся строительные, промышленные и сельхозпредприятия, а также учреждения культуры, здравоохранения и туризма.
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Им стал Валерий Иванов, возглавлял Белкоопсоюз, объединяющий десятки организаций в различных сферах.
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