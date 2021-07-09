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Шансов найти выживших не осталось. 64 человека погибли в результате обрушения дома во Флориде

09.07.2021 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде возросло до 64. 76 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шансов найти выживших не осталось. 64 человека погибли в результате обрушения дома во Флориде

8 июля власти приняли решение завершить поиски. Шансов на обнаружение выживших не осталось.

Шансов найти выживших не осталось. 64 человека погибли в результате обрушения дома во Флориде

Специалисты приступили к восстановительным работам. Для разбора завалов задействовали тяжелую технику. До сих пор неизвестно точное число людей, которые находились в доме в момент ЧП. Непонятна и причина происшествия.

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за структурных повреждений здания.

 
 
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Новости США. Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде возросло до 64. 76 человек все еще числятся пропавшими без вести,...
 
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