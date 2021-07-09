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Обвиняемым по «делу студентов» запросили до 2,5 лет колонии

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гособвинитель запросил для фигурантов «дела студентов» 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, Глебу Фицнеру — 2 года колонии общего режима.

Об этом сообщает телеграм-канал Студэнцкая думка.

Гособвинитель также просит суд обратить внимание на характер и степень опасности преступления и на то, что студенты ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Глеб Фицнер стал единственным, кто на процессе признал свою вину.

По делу проходят 12 человек: студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Академии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница медуниверситета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, напоминает zerkalo.io.

В ноябре 2020 года к ним домой пришли с обыском сотрудники КГБ. Восьмой месяц все они находятся в СИЗО, ходатайства об изменении меры пресечения на более мягкую были отклонены следствием, а затем и судом.

Обвиняют фигурантов в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок). Обвиняемые признаны политзаключенными.

Обвиняемые, по версии следствия, разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов. Некоторые из них были участниками, а некоторые — администраторами чатов в мессенджерах, где обсуждалось место и время проведения акций. В обвинении фигурируют акции протеста, которые осенью прошли в ведущих университетах Минска.

Такие действия, заявили гособвинитель в суде, привели к нарушению «нормальной работы учреждений образования». Участники протеста, подчеркнули прокуроры, оказывали явное неповиновение законным требованиям сотрудникам милиции и администрации вузов.

В обвинении отмечено, что организацию протестных акций студенты обсуждали по видеоконференции со Светланой Тихановской. Следствие считает, что протесты в университетах проходили с целью пересмотра результатов выборов президента, чтобы инициировать таким образом непризнание выборов со стороны ЕС и США, а также введение с их стороны социально-экономических и политических санкций как способ давления на официальную власть.

Кроме того, целью было «принудить власть пойти на переговоры» и «утвердить Тихановскую в качестве субъекта политической жизни». Указывали гособвинители и Координационный совет, который был «незаконно создан» и выступал с «заведомо ложными утверждениями о нелегитимности действующей власти».

 
Теги: Минск
 
 
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