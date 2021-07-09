Зачем Лукашенко понадобился конфликт с Германией

Источник материала: Салiдарнасць

В последние недели белорусские власти словно пытаются создать конфликтную ситуацию с Германией. Для чего это им могло понадобиться?

В начале июля Александр Лукашенко рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции. Он заявил, вскоре Минск предъявит претензии Германии:

– После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже.

Оказалось, дело в радикальном телеграм-канале, владельцем которого, по заявлению белорусских властей, является гражданин Германии .

Через несколько дней последовало продолжение: Лукашенко публично поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций.

Экономисты единодушны во мнении: такие анти-санкции несравненно сильнее ударят по белорусской экономике, чем по ФРГ. Поэтому пока трудно представить, что официальный Минск действительно решится на подобные меры.

Но почему власти выставляют словесные претензии именно Германии?

Важно понимать контекст нынешней ситуации: для сохранения своей власти Лукашенко всячески пытается заручиться поддержкой России, а та пытается перейти к новым отношениям с ФРГ.

Российский политолог Александр Морозов во время публичной лекции , проведенной при поддержке iSANS, заявил: после политической ликвидации Алексея Навального в России, по сути, не осталось оппозиции. А раз так, то главной угрозой остается только Запад.

– Мой прогноз сводится к тому, что нет никакой возможности выхода Кремля из конфликта с Западом. Кремль не может ни на кого переложить ситуацию, – сказал Морозов.





Политолог считает, что Москва будет особенно усиливать конфликт с Германией и даже не исключает выставлений ей репараций за Вторую мировую войну. Кремлевские пропагандисты уже начинают активно действовать в отношении германской исторической вины, эксплуатируют эту тему.

Все это очень напоминает действия белорусских властей последнего времени и конкретно содержание заявлений Лукашенко (22 июня правитель заявил о Германии: «Вы должны не просто каяться, вы должны еще 100 лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом»).

В то же время Морозов считает, что правитель Беларуси, делающий ставку на поддержку Москвы, «является совершенно самостоятельным элементом эскалации»:

– Он действует здесь не в интересах Путина, а в интересах спасение себя, но при этом в целом создает дополнительный контур эскалации.