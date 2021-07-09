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Зачем Лукашенко понадобился конфликт с Германией
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В последние недели белорусские власти словно пытаются создать конфликтную ситуацию с Германией. Для чего это им могло понадобиться?
В начале июля Александр Лукашенко рассказал о завершении масштабной антитеррористической операции. Он заявил, вскоре Минск предъявит претензии Германии:
– После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже.
Оказалось, дело в радикальном телеграм-канале, владельцем которого, по заявлению белорусских властей,
Через несколько дней последовало продолжение: Лукашенко публично поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций.
Экономисты единодушны во мнении: такие анти-санкции несравненно
Но почему власти выставляют словесные претензии именно Германии?
Важно понимать контекст нынешней ситуации: для сохранения своей власти Лукашенко всячески пытается заручиться поддержкой России, а та пытается перейти к новым отношениям с ФРГ.
Российский политолог Александр Морозов во время
– Мой прогноз сводится к тому, что нет никакой возможности выхода Кремля из конфликта с Западом. Кремль не может ни на кого переложить ситуацию, – сказал Морозов.
Политолог считает, что Москва будет особенно усиливать конфликт с Германией и даже не исключает выставлений ей репараций за Вторую мировую войну. Кремлевские пропагандисты уже начинают активно действовать в отношении германской исторической вины, эксплуатируют эту тему.
Все это очень напоминает действия белорусских властей последнего времени и конкретно содержание заявлений Лукашенко (22 июня правитель заявил о Германии: «Вы должны не просто каяться, вы должны еще 100 лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом»).
В то же время Морозов считает, что правитель Беларуси, делающий ставку на поддержку Москвы, «является совершенно самостоятельным элементом эскалации»:
– Он действует здесь не в интересах Путина, а в интересах спасение себя, но при этом в целом создает дополнительный контур эскалации.
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И при чем здесь политика Путина.
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