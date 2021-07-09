Для фигурантов «дела студентов» запросили от двух до двух с половиной лет лишения свободы

В суде Советского района Минска 9 июля проходят прения сторон по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек.



Фигуранты «дела студентов». Иллюстрация mediazona.by

Как сообщают отслеживающие процесс правозащитники, прокуроры запросили для обвиняемых студентов Ксении Сыромолот, Егора Канецкого, Ильи Трахтенберга, Татьяны Екельчик, Каси Будько, Яны Оробейко, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко, Марии Каленик, выпускницы БГМУ Аланы Гебремариам и преподавательницы БГУИР Ольги Филатченковой — по 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима.

Для Глеба Фицнера, единственного признавшего свою вину в суде, — два года лишения свободы.

По версии прокуратуры, обвиняемые выработали план, который «должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации».

Рассмотрение дела началось 14 мая, напоминает БелаПАН .