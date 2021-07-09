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Письма к дочери

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение: «Повышая градус стабильности массовыми зачистками, власти сами же ее и дестабилизируют» Последствия у вчерашнего погрома будут те же, что и у нападения на TUT.BY.

— Итак, власти решили добомбить Воронеж. Или те руины, которые от него остались. (Некоторые, я смотрю стали заменять на Воложин, но мне так не нравится. Потому что, мне лично Воложин жалко). Видимо, вот это и есть тот неприемлемый ущерб, которым они уже не первый месяц пугают враждебные внешние силы.И конечно, последствия у вчерашнего погрома будут те же, что и у нападения на TUT.BY. Желающих свидетельствовать стабильность вместе с белорусским телевизором после этого больше не станет. А у желающих получать альтернативную легитимной информацию не станет меньше возможностей.Разве что эта информация, по своему содержанию, станет еще более альтернативно легитимной. Потому что люди, которые будут писать в обновленных медиа, будут меньше думать о журналистских стандартах и больше о коллегах, которые сидят в тюрьме. А сдерживающих факторов, в виде угрозы утреннего визита «красауцау», у пишущих из-за границы не будет вовсе.Ну и содержание санкций в организме белорусских властей после всех этих зачисток точно не уменьшится. Власть может там себе и думает, что ковровыми бомбардировками она повышает ставки, принуждая противника к переговорам на своих условия. Но на самом деле, циничную вещь скажу: бомбежками Воронежа по нынешним временам уже никого не впечатлишь. Привыкли.Хотя мне кажется главный мотив этой зачистки все-таки не в том, чтобы произвести впечатление на Запад. И даже не в том, чтобы отомстить, за все те неприятные моменты, которые они пережили. Собственно, власти свои мотивы не очень-то и скрывают, когда говорят про массовые зачистки от радикальных элементов. Чего уже скрывать?Потому что время идет, а ощущения стабильности все нет. Хотя народ в последнее время и стесняется выражать свою неприязнь к текущей власти массово и публично, но сама неприязнь никуда не делась.И власть эта сейчас уже понимает, может быть, даже лучше, чем мы с тобой. Это год назад у них могли быть иллюзии по поводу процентов поддержки и того, где проходят линии раскола в обществе. А сейчас уже иллюзий с фантазиями не осталось. Есть только тревожное ощущение, что кругом одни враги. Затаились и попрятались.Даже те, кто по нынешним временам и фигу в кармане боится скрутить, только и ждут, пока стабильность зашатается. А к тем, кто свидетельствует стабильность громче других у власти тем более нет доверия. Потому что они же в случае чего первыми начнут свидетельствовать обратное.И, конечно, ощущение всеобщего заговора не способствует душевному спокойствию и психологической уравновешенности. Хочется что-то сделать, а непонятно с кем. Но, повышая градус стабильности массовыми зачистками, власти, мне кажется, сами же ее и дестабилизируют. Потому что даже тем, кто хотел бы забыть про свою неприязнь они постоянно напоминают, откуда эта неприязнь взялась.А стабильность в условиях всеобщей неприязни штука хрупкая и ненадежная. Толкнет кто нечаянно, а ловить будет некому. Она и свалится.P.S. Как крыса, которую соколы сбросили на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.