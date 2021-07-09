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В Узденском районе возбудили 3 уголовных дела из-за сокрытия падежа скота в хозяйстве

09.07.2021 13:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Узденского района во время надзорной деятельности в одном из сельхозпредприятий района выявила факты служебного подлога, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что главный ветеринарный врач хозяйства, а также два заведующих молочно-товарными комплексами с января по декабрь 2020 года умышленно составили и внесли в официальные документы - акты на выбытие животных и птицы - заведомо ложные сведения о выбытии крупного рогатого скота по причине вынужденного убоя, скрыв при этом падеж 15 голов КРС.

Тем самым должностные лица хотели создать видимость эффективной работы предприятия, а также избежать применения к ним мер дисциплинарного и материального воздействия.

По результатам проверки прокуратура Узденского района возбудила три уголовных дела по ч.1 ст.427 УК.

Для организации производства предварительного расследования материалы уголовных дел направлены в Узденский районный отдел Следственного комитета Беларуси по Минской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Тем самым должностные лица хотели создать видимость эффективной работы предприятия, а также избежать применения к ним мер дисциплинарного и материального...
 
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