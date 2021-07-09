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В Бресте ликвидированы учреждения «За свой город» и «Дзедзич»

09.07.2021 13:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Администрация Ленинского района Бреста во исполнение представления городской прокуратуры приняла решения о ликвидации социально-информационного учреждения «За свой город» и информационно-консалтингового учреждения «Дзедзич».

«Основание – осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе предмету и целям», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ

Утверждается, что с августа 2020 года учреждение «За свой город» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие всестороннему социально-экономическому и культурному развитию городов Беларуси, размещало на своих страницах в социальных сетях информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку.

В сообщении говорится , что учреждение «Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры занималось иной не закрепленной уставом деятельностью. В частности, организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий.

 
Теги: Брест
 
 
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Администрация Ленинского района Бреста во исполнение представления городской прокуратуры приняла решения о ликвидации социально-информационного учреждения «За...
 
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