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Кремль объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»

09.07.2021 13:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, Путин в курсе этих контактов.

Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

Ответить на вопрос журналистов о том, признает ли Москва талибов законным правительством, если его представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.

«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, не считаю возможным отвечать на этот вопрос», — сказал он.

Помимо переговоров делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан» спокойно провела пресс-конференцию в московском отеле Radisson.

 
 
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Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, Путин в курсе этих контактов.
 
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