|
Кремль объяснил переговоры с запрещенным в России «Талибаном»
Источник материала: АФН
Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, Путин в курсе этих контактов.
Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Безусловно, Владимир Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.
Ответить на вопрос журналистов о том, признает ли Москва талибов законным правительством, если его представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.
«Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, не считаю возможным отвечать на этот вопрос», — сказал он.
Помимо переговоров делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан» спокойно провела пресс-конференцию в московском отеле Radisson.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры с представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» необходимы, Путин в курсе этих контактов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)