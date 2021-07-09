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Италия-Англия. Букмекеры дали прогноз на финал Евро-2020

09.07.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Букмекеры сделали прогнозы на финальный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Италии и Англии.


Поединок между командами состоится 11 июля в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе Уэмбли.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Англия. Ее победа соответствует коэффициенту 2,60. Успех Италии оценивается в 3,00. Коэффициент на ничью в основное время также равен 3,00.

По мнению авторитетных букмекеров, наиболее вероятный результат — ничья 1:1 в основное время за 6,00. Чуть менее вероятным они считают победу каждой из команд со счетом 1:0 — 7,00.

Среди других результатов наиболее вероятным William Hill считает ничью в основное время со счетом 0:0 за 7,50.

Австрийская контора Bwin также считает фаворитом Англию, но меньше коллeг верит в ее победу — 2,70, и больше их — в успех Италии — 2,90. Ничья в основное время оценивается в те же 3,00.
 
 
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Букмекеры сделали прогнозы на финальный матч чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Италии и Англии.
 
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