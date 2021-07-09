Снова вмешался Нацбанк? Доллар и евро откатили назад после вчерашнего роста

Курс доллара подешевел на 0,0178 BYN до 2,5743 BYN/USD. Напомним, что вчера американец поднялся до максимального уровеня за два с половиной месяца (77 дней).





Курс евро опустился на 0,0147 BYN до 3,0502 BYN/EUR и покинул месячный максимум, на котором был еще вчера.





Курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN до 3,4617 BYN/100 RUB.





Московская биржа

Российский рубль на торгах в МосБиржи укрепляется к доллару и евро.





Курс доллара снизился на 73 копейки до 74,4675 RUB/USD.





Курс евро опустился на 62 копейки до 88,16 RUB/EUR.