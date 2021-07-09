|
Снова вмешался Нацбанк? Доллар и евро откатили назад после вчерашнего роста
Источник материала: Партизан
Стоимость валютной корзины снизилась на 0,16%.
Курс доллара подешевел на 0,0178 BYN до 2,5743 BYN/USD. Напомним, что вчера американец поднялся до максимального уровеня за два с половиной месяца (77 дней).
Курс евро опустился на 0,0147 BYN до 3,0502 BYN/EUR и покинул месячный максимум, на котором был еще вчера.
Курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN до 3,4617 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль на торгах в МосБиржи укрепляется к доллару и евро.
Курс доллара снизился на 73 копейки до 74,4675 RUB/USD.
Курс евро опустился на 62 копейки до 88,16 RUB/EUR.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость валютной корзины снизилась на 0,16%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)