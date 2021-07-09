Погода в СНГ: пыльная буря в Алматы и угроза засухи в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Оранжевый» уровень погодной опасности сохраняется в Москве уже третьи сутки. Столбики термометров застыли на отметке плюс 33. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Утро у жителей Алматы началось со стихии. Небо заволокло темными тучами, и город накрыла мощная буря. Из-за пыли и ветра ухудшилась видимость. Бушевала стихия чуть меньше часа. А на севере Казахстана в Костанайской области горит лес. Огнем охвачены 300 гектаров территории хозяйства «Пригородное». Пожару присвоили пятый чрезвычайный класс опасности. Борьбу с огнем ведут спасатели, полицейские, курсанты Академии МВД. Тушат пламя с земли и воздуха.

Таджикистан

Таджикистан продолжает плавиться от жары. Плюс 42 сегодня в Душанбе. На юге – до плюс 47. Выходить на улицу опасно. Жителей региона предупредили и о пыльной бури. Необходимо закрыть окна и выключить кондиционеры. С завтрашнего дня погода начнет приходить в норму – станет прохладней.

Беларусь

В Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары. Столбики термометров поднялись до отметки в 34 градуса. В МЧС напоминают: в такую погоду лучше отложить занятия спортом и не употреблять спиртное. Девушкам советуют использовать как можно меньше косметики: многослойный макияж только навредит коже. От длительных поездок просят отказаться автомобилистов: в жару ухудшается самочувствие и снижается скорость реакции.

Кыргызстан

Ни капли дождя и плюс 30 в тени. В Бишкеке солнечно и жарко. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца месяца. Несколько регионов оказались под угрозой засухи. Воды не хватает садоводческим и фермерским хозяйствам. И только пчеловодческие рады такому зною. На севере Кыргызстана близится сезон сбора меда. В ясную погоду насекомые активнее собирают нектар. Правда, из-за длительных осадков весной пчеловоды рассчитывают собрать меньше меда, чем в прошлом году.

Армения

В солнечной Армении бессменные плюс 30 и выше. В такую погоду жители страны и туристы сбегают из пыльных городов на природу. Популярность набирают водные виды спорта. Например, рафтинг или сплав на байдарках. Новички выбирают легкий маршрут – по реке Дебет. А сочетают с пешими походами: рядом с рекой есть несколько достопримечательностей, в том числе монастыри Ахпат и Санаин.