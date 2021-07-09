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«Наша ніва»: Егора Мартиновича избивали при задержании

09.07.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича избивали при задержании, в результате чего он получил травму головы, сообщило издание в своем телеграм-канале.

«Наша ніва»: Егора Мартиновича избивали при задержании

После обысков в редакции и дома 8 июля Мартиновича увезли на допрос в Следственный комитет, где ему впоследствии вызвали скорую помощь.

Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская сообщила Onliner.by, что Мартинович сказал о плохом самочувствии, после чего «следователем была вызвана бригада скорой медицинской помощи». «После оказания медпомощи жалоб от него не поступило, и следственные действия продолжились», — подчеркнула она.

«Наша ніва» сообщает, что прошлую ночь главред издания провел в изоляторе на Окрестина и сказал, что чувствует себя лучше. «Сегодня утром его впервые покормили, а задержали вчера, около 10 часов утра. Ему и другим узникам в камере не выдали матрасы и постель», — говорится в сообщении издания.

8 июля Мартинович был задержан на 72 часа по подозрению в совершении преступления по ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).

Также задержаны руководитель отдела рекламы и маркетинга издания Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько. В домах задержанных, в редакции и офисе бухгалтерии прошли обыски.

Андрей Скурко болен инсулинозависимым сахарным диабетом, ему разрешили взять в ИВС лекарства из расчета на трое суток.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича избивали при задержании, в результате чего он получил травму головы, сообщило издание в своем телеграм-канале.
 
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