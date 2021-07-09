COVID-19 в Беларуси. 1250 случаев за сутки, 11 смертей

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1250 новых случаев COVID-19, выписаны 1335 пациентов, умерли 11 человек, сообщает Минздрав.





Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 425 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 418 920 пациентов, умерли 3236 человек.

По официальным данным, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1,06 млн белорусов, обе дозы — 694,2 тыс. человек.