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В Минске работники воровали топливо и запчасти с промышленного предприятия

09.07.2021 15:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Московского и Октябрьского РУВД столицы в ходе проверочных мероприятий выявили факты хищения горюче-смазочных материалов и товарно-материальных ценностей с государственного предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранители установили причастность пятерых сотрудников предприятия к совершенному хищению. Мужчины, разбившись на мелкие группы, действовали обособленно: в рабочее время сливали топливо с тракторов в канистры и выносили через пункт пропуска по предварительной договоренности с охранником. Установлено, что один из задержанных самостоятельно похищал запчасти от трактора для дальнейшей их реализации. Сумма ущерба составила более Br2 тыс.", - рассказали в ведомстве.

Известно, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела по факту краж.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следователи дали правовую оценку действиям...
 
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