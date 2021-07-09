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Представители 11 стран призвали ввести санкции против режима в Беларуси из-за потока нелегалов в ЕС

09.07.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители 11 стран – США, Чехии, Великобритании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Украины – призвали ввести санкции против режима Лукашенко за организацию потока мигрантов в ЕС.

В документе говорится о том, что ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма — принудительной посадкой самолёта Ryanair.

"Это новое и пагубное нападение на государство-член Европейского Союза и союзника по НАТО".

Об этом сообщил в своем твиттере депутат сейма Латвии  Рихардс Колс
 
 
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Представители 11 стран – США, Чехии, Великобритании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Украины – призвали ввести санкции против режима...
 
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