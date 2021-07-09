Представители 11 стран призвали ввести санкции против режима в Беларуси из-за потока нелегалов в ЕС

В документе говорится о том, что ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма — принудительной посадкой самолёта Ryanair.





"Это новое и пагубное нападение на государство-член Европейского Союза и союзника по НАТО".





сообщил в своем твиттере депутат сейма Латвии Рихардс Колс Об этомв своем твиттере депутат сейма Латвии











