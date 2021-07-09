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В Минске наградили лауреатов конкурса Человек дела 2021
Источник материала: Myfin
В этом году в фокусе внимания общественного Совета конкурса, в который входят известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, оказались регионы страны. Именно туда отправилось сразу восемь почетных дипломов и призов — композиций «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.
Как и в предыдущие годы, все лауреаты «Человек Дела 2021» видят перспективу развития национальной экономики и вносят в ее развитие свой весомый вклад. Лауреаты конкурса — герои новейшей истории Беларуси, которые создают новые рабочие места, производят уникальную продукцию, оказывают высококлассные услуги и личным примером вдохновляют всех тех, кто еще только собирается связать свою профессиональную судьбу с бизнесом.
В церемонии награждения приняли участие Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, Председатель Совета директоров ООО «Табак-Инвест», заместитель Председателя совета развития предпринимательства при совете министров РБ Павел Топузидис, Председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов, заместитель Председателя Правления Банка развития Республики Беларусь Наталья Ясинская, представители концерна Белгоспищепром, БелЭнерго, Белорусской ассоциации страховщиков, лауреаты конкурса прошлых лет.
Лауреаты конкурса «Человек Дела–2021»:
Подробнее - на сайте человекдела.бел
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