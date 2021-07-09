В Минске наградили лауреатов конкурса "Человек дела 2021"

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В этом году в фокусе внимания общественного Совета конкурса, в который входят известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, оказались регионы страны. Именно туда отправилось сразу восемь почетных дипломов и призов — композиций «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Как и в предыдущие годы, все лауреаты «Человек Дела 2021» видят перспективу развития национальной экономики и вносят в ее развитие свой весомый вклад. Лауреаты конкурса — герои новейшей истории Беларуси, которые создают новые рабочие места, производят уникальную продукцию, оказывают высококлассные услуги и личным примером вдохновляют всех тех, кто еще только собирается связать свою профессиональную судьбу с бизнесом.

В церемонии награждения приняли участие Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, Председатель Совета директоров ООО «Табак-Инвест», заместитель Председателя совета развития предпринимательства при совете министров РБ Павел Топузидис, Председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов, заместитель Председателя Правления Банка развития Республики Беларусь Наталья Ясинская, представители концерна Белгоспищепром, БелЭнерго, Белорусской ассоциации страховщиков, лауреаты конкурса прошлых лет.

Лауреаты конкурса «Человек Дела – 2021»:

в номинации «За существенный вклад в развитие рынка страховых услуг в РБ» – генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» Сергей Якубицкий;

в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере продовольствия» – генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» Олег Иванов;

в номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» – ПредседательСПК имени Деньщикова Василий Свирид;

в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» – директор ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье» Александр Гордиенко;

в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» – директор ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье» в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – директор УЧПП «КУВО» Владимир Кульбенков;

в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – директор УЧПП «КУВО» в номинации «За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» – учредитель ПЧУП «Виктория» Юрий Плаксин;

в номинации «За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» – учредитель ПЧУП «Виктория» в номинации «За успешное применение новых технологий и методов управления» – директор ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Владимир Кисель;

в номинации «За успешное применение новых технологий и методов управления» – директор ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» в номинации «За успешное применение новых технологий в сфере информационных услуг» – директор ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» Максим Хведченя;

в номинации «За успешное применение новых технологий в сфере информационных услуг» – директор ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере энергетики» – генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко;

в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере энергетики» – генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – директор ОАО «Ольса» Николай Цыкунов;

в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – директор ОАО «Ольса» в номинации «За весомый вклад в развитие отечественного предпринимательства» – генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц;

в номинации «За весомый вклад в развитие отечественного предпринимательства» – генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере поставок металлопродукции» – Генеральный директор компании ООО «МеталлОптСбыт» Максим Крупейченко

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