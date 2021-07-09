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Большинство проектов в формате open-air. На Славянском базаре обещают провести около 160 мероприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск готовится к «Славянскому базару». Программа XXX Международного фестиваля искусств включает порядка 160 мероприятий. Большинство проектов пройдут в формате open-air. Будут и совершенно новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обновленном формате пройдут и дни молодежи. Пресс-конференции, открытые диалоги, выступления хедлайнеров. Будет место и спорту. Запланирован молодежный забег, будут работать площадки по мини-гольфу, крикету и другим видам спорта.
Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ:
Дни молодежи на «Славянском базаре» уже стали традицией. Они пройдут в 16-й раз.
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Большинство проектов в формате open-air. На Славянском базаре обещают провести около 160 мероприятий
Новости Беларуси. Витебск готовится к «Славянскому базару». Программа XXX Международного фестиваля искусств включает порядка 160 мероприятий. Большинство проектов...
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