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«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск готовится к «Славянскому базару». Программа XXX Международного фестиваля искусств включает порядка 160 мероприятий. Большинство проектов пройдут в формате open-air. Будут и совершенно новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полтысячи артистов из четырех стран станут участниками феста уличного искусства «На семи ветрах». А конкурс барабанщиц и мажореток объединит около 700 человек. Туристско-информационные центры организуют экскурсии по древнему Витебску, где познакомят с культурой, историей и традициями фестивальной столицы. Насыщенной ожидается и выставочная программа в музеях города.
Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
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«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»
Новости Беларуси. Витебск готовится к «Славянскому базару». Программа XXX Международного фестиваля искусств включает порядка 160 мероприятий. Большинство проектов...
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