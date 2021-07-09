Журналисту «Трибуны» Александру Ивулину предъявили обвинение

Автору ютьюб-канала «ЧестнОК», журналисту «Трибуны» и игроку ФК «Крумкачы» Александру Ивулину предъявили обвинение по части первой 342-й статьи УК. В течение дня будет избрана мера пресечения.





По этой статье Александру грозит до четырех лет лишения свободы, передает «Трибуна».

Ивулин был осужден 4 июня на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.