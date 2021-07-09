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«Попытка протолкнуть мигрантов через границу Литвы — преступный и бесчеловечный акт»

09.07.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов 12 государств 9 июля выступили с совместным заявлением в связи с увеличением потоков нелегальной миграции с территории Беларуси.

«Попытка протолкнуть мигрантов через границу Литвы — преступный и бесчеловечный акт»

Документ опубликовал на своей странице в «Твиттере» глава комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис, сообщает БелаПАН.

Заявление подписали главы парламентских комитетов по иностранным делам Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

«Мы, председатели комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, безоговорочно осуждаем использование незаконным режимом Лукашенко нелегальных мигрантов для подрыва деятельности соседних государств, — говорится в заявлении. — Применение наиболее уязвимых [людей] в качестве рычага в политическом споре постыдно и сравнимо с актом воздушного пиратства, свидетелями которого мы стали в мае».

В документе говорится, что попытка «протолкнуть мигрантов через границу Литвы» является «преступным и бесчеловечным актом», направленным на «подрыв солидарности и поддержки литовского народа по отношению к тем, кто жаждет свободы в Беларуси и отвергает результаты прошлогодних выборов».

«Это новая вредоносная атака на государство — член Европейского союза и союзника по НАТО. Реакцией должна стать солидарность и национальный, европейский и трансатлантический ответ», — считают парламентарии.

«Мы призываем запретить рейсы в Беларусь, которые, как подозревается, используются для организованной государством нелегальной миграции, — говорится в заявлении. — Мы призываем к санкциям в отношении тех, кто причастен к организованной государством нелегальной миграции через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко».

«Мы призываем принять обязательство совместно покончить с незаконным перемещением людей через границы ЕС, в том числе с помощью Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex), Инструмента пограничного и визового контроля, Европейского агентства по вопросам предоставления убежища и других национальных и международных агентств, которые могут поддержать Литву или другие государства, подвергшиеся такому нестандартному нападению со стороны режима Лукашенко», — отмечается в документе.

Парламентарии также призвали Евросоюз и НАТО выступить с «совместными заявлениями в адрес правительств Ирака, Турции и других государств, которые режим Лукашенко использует для инструментализации мигрантов, чтобы покончить с этой практикой и защитить достоинство тех, чьи права нарушаются».

 

 

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Председатели комитетов по иностранным делам парламентов 12 государств 9 июля выступили с совместным заявлением в связи с увеличением потоков нелегальной миграции...
 
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