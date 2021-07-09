Источник материала: UDF

Zerkalo

«Из-за Лукашенко потеряли то, что имели»

Зачем певица «ввязалась» в политику

«Все было отвратительно с самого начала»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анжелика Агурбаш: «Уголовное дело в Беларуси это как „Грэмми“: дается только самым заслуженным» Анжелика недоумевает: зачем белорусской прокуратуре нужно было возбуждать дело?

говорит, что хорошо помнит годы, когдатолько пришел к власти. Тогда проходило много мероприятий, концертов, приемов, на которых был первый президент и известные артисты, писатели, певцы.— Лукашенко приехал из деревни в город, а тут все известные люди. Конечно, ему было лестно и приятно с нами общаться, видно было, как он восторженно смотрит.Агурбаш говорит, что ее окружение по-разному реагировало на Лукашенко. Большинству людей он нравился, и они ему доверяли: он позиционировал себя как «батька», человек из народа, который сейчас наведет порядок.— Хотя, например, Владимир Некляев еще в то время говорил: «Вы не понимаете, он просто уничтожит белорусский народ». Даже я тогда не верила этим словам, а потом уже все поняла. Раньше во всем мире к белорусам относились как к чистой, благородной, светлой нации интеллигентов. Это была гордость. А что мы имеем спустя годы после правления Лукашенко? Ничего, все потеряли.Политика певицу, как она говорит, никогда глубоко не интересовала, она не состояла ни в каких партиях, не участвовала в движениях или предвыборных кампаниях. Ее позиция была — отстраненный наблюдатель. По ее мнению, творческий человек находится вне политики, он должен быть человеком с чистой энергией, этаким посланником мира.— Хотя мне всегда было небезразлично то, что происходило в мире, и в том числе — в Беларуси. Скажу, что последние 15 лет выборы в Беларуси всегда сопровождались какими-то неприятными моментами. Люди выходили высказать свою точку зрения, отстаивать права — их всегда разгоняли. Болело очень.Впрочем, тогда время все расставляло на свои места, события постепенно отходили на задний план, а жизнь входила в нормальное русло, говорит певица.— Но то, что произошло в прошлом году и продолжается в этом, — это уму непостижимо! Та степень агрессии, которая обрушилась со стороны власти на людей, издевательства, бесчеловечного отношения, не могли оставить меня равнодушной. Молчать я не могла. Я не ввязывалась в политику, я высказывала свое мнение, свою гражданскую позицию.— Наши выборы были отвратительными изначально, еще на этапе подачи заявлений в кандидаты. Сначала был арест. Это было сделано так ничтожно и дешево-показательно, люди все поняли сразу. Под следующий арест попал уважаемый и достойный человек Виктор Бабарико и его сын. Стало ясно: им просто не хотят давать принять участие в выборах.Тогда Анжелика поняла, что предстоящие выборы простыми не будут. И когда свою кандидатуру в качестве транзита власти предложила Тихановская, Анжелика, как и многие белорусы, проголосовала за нее.— У народа была позиция: за Тихановскую, а значит, против Лукашенко и его системы, потому что выбора нам больше не осталось.Дни после выборов, когда происходили жесткие задержания людей, Анжелике и сейчас вспоминать очень тяжело. Певица говорит, что с 10 августа не было ни одного дня, чтобы она не страдала вместе с людьми, а на ее глазах — не появлялись слезы.— Как можно рушить, ломать, гробить судьбы людей, гноить и уничтожать их в тюрьмах в невыносимых условиях, оставлять детей без матерей и отцов? И посмотрите: если раньше давали «сутки» и штрафы, то сейчас это уголовные дела и годы заключения. А недавно огласили приговор Бабарико: 14 лет! Я плакала как за своего брата!«Меня умоляют остановиться»После произошедшего Анжелика Агурбаш, как она говорит, не могла оставаться сторонним наблюдателем. О выборах президента и последовавших за ними событиях певица неоднократно высказывалась в соцсетях и через СМИ: подвергала критике действия Лукашенко и сотрудников госорганов, требовала проведения повторных выборов и соблюдения закона.— Передо мной не стоял вопрос, бояться мне высказываться или нет. Это шло от сердца, души и эмоций, по-другому я не могла повести себя. Хотя все друзья и знакомые (среди них есть и политики) отговаривали меня, просили: «Анжелика, остановись. Ты испортишь себе жизнь, карьеру, потому что Лукашенко будет у власти еще лет пять, точно». Я об этом не думала.На резкий пост Анжелики в инстаграме ее мама поначалу отреагировала очень тяжело, она умоляла дочь удалить его, опасалась, что может случиться что-нибудь непоправимое. Но потом приняла позицию дочери и сейчас очень гордится ею. Трое детей певицы также поддерживают ее.— Они понимают, что мама у них умная и смелая, настоящая патриотка родины. Знают, что я ничего не делаю плохого, и гордятся мной. Но, конечно, и волнуются за меня тоже.Кстати, после высказываний Анжелики Агурбаш ее инстаграм атаковали комментаторы с нелестными отзывами в адрес певицы. В провластных телеграм-каналах были призывы оставить такие негативные отзывы. Некоторые комментаторы утверждают, что это у нее такой способ привлечь к себе внимание, хайпануть на горячей теме.— Я спокойно к такому отношусь. Конечно, никакого пиара здесь нет. Глупые люди могут так думать и говорить об этом. К тому же эти комментаторы — одни боты под вымышленными именами и с пустыми страницами. Людей, которые поддерживают меня, гораздо больше.Про «уголовку»Несколько дней назад Генпрокуратура Беларуси объявила, что в отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК Беларуси) и за публичное оскорбление президента (часть 2 статьи 368 УК Беларуси). Максимальное наказание по предъявленным обвинениям — до 12 лет лишения свободы.— Уголовное дело возбудили еще месяц назад, потом передали документы в Москву, я знала об этом. Сперва молчала, а потом решила обратиться к народу с призывом объединяться, а заодно сообщила про уголовное дело.После того как Анжелика опубликовала видеообращение, Генпрокуратура разместила официальное заявление об уголовном деле в отношении Агурбаш. Певицу уже вызывали в московскую прокуратуру, опрашивали в рамках проведения экстрадиционной проверки.— Я им все объяснила, дала показания. Речи о моей экстрадиции не идет: я больше 20 лет живу в Москве, гражданка России, нахожусь под защитой российского государства.Но Анжелика недоумевает: зачем белорусской прокуратуре нужно было возбуждать дело, заявлять об этом, ведь в ведомстве знают, что Россия не экстрадирует своих граждан.— Может, они хотели резонанса или я им понадобилась как винтик в каких-то своих интересах. А может, совсем просто: Лукашенко же сказал, что доберется до каждого, кто выступил где-то и как-то против него. Репрессивная машина движется: взялись за журналистов, потом за спортсменов, а сейчас за артистов, вон Маргарита Левчук находится под уголовным делом.Кстати, из-за последних событий Маргарита высказывала Анжелике слова поддержки, шутя отметив: «от уголовницы — уголовнице».— Невозможно происходящий абсурд воспринимать серьезно, поэтому люди и шутят. Меня даже поздравляли с возбуждением уголовного дела, мол, это такое своеобразная белорусская «Грэмми».Певица говорит, что из-за уголовного дела она не паникует, бежать из России и прятаться никуда не собирается, потому что уверена: она ничего плохого и противозаконного не делала.— Как гражданка России я защищена, но другое дело, что могут быть диверсии со стороны Лукашенко: человека могут выкрасть хоть в центре Москвы. Этого я опасаюсь, никто не хочет пострадать от рук этой репрессивной машины. Отчетливо понимаю, что если я попаду в руки Лукашенко, то мало мне не покажется.«Надо помогать белорусам, а не Лукашенко»— Еще когда протесты в Беларуси только начались, я надеялась, что Москва поможет белорусскому народу избавиться от террора и насилия со стороны властей. Очень жду этого и сегодня. Также считаю, что мировое сообщество должно включиться и нейтрализовать агрессию в нашей стране.А сейчас певица хочет, чтобы все белорусы объединились с одной целью: остановить беззаконие в стране. Для этого сегодня создается оргкомитет, в который войдут представители разных диаспор и штабов, предложения разосланы известным белорусам — супругам Цепкало, Светлане Тихановской, Павлу Латушко и другим. А Анжелика выступает там как идейный вдохновитель. 15 июля оргкомитет выйдет в эфир с обращением к народу.— Только после объединения мы сможем добиться участия в нашем народном конституционном референдуме, а не в том, что предлагает Лукашенко, а потом провести честные и прозрачные выборы, в которых должны принять участие в первую очередь те люди, которым не дали этого сделать.Певица убеждена, что новая Беларусь обязательно должна быть самостоятельной и независимой, состоять в дружественных отношениях с Россией, Европой и всем миром. Кстати, Анжелика не видит себя на каком-нибудь высоком чиновничьем посту в новой стране.— Не хочу в политику. На мне миссия: сплотить белорусов в одну мощную силу, — резюмировала Анжелика Агурбаш.