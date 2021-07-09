ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не поверите! Семилетняя гомельчанка попалась на краже ниппельных колпачков с авто

09.07.2021 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Девочка ходила «на дело» вместе со старшим братом.

В Гомеле троих детей поймали на скручивании ниппельных колпачков с автомобилей. В одном из дворов колпачки сняли сразу с двух машин – БМВ и «Шкоды Октавия». Оказалось, что колпачки скрутили одиннадцатилетний мальчик, его подруга-ровесница и его семилетняя сестра.

- С детьми провели беседу, изъяли часть «коллекции» колпачков. О произошедшем проинформировали родителей, объяснили, что придется направлять материалы проверки в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Но после этого дети снова пошли «на дело», - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Та же компания сняла колпачки с автомобиля «Фольксваген пассат». Родители провели с детьми беседу, колпачки нашли и вернули владельцу.

- На родителей составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Для рассмотрения они направлены в КДН райисполкома. Со старшими детьми теперь будет проводиться индивидуальная профилактическая работа, - рассказали в УВД.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
СК завершил расследование уголовного дела о ДТП в Гродно с гибелью двух человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by