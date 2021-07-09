ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики

09.07.2021 16:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики

Для расшифровки бортовые самописцы доставят в Москву. На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция. Найдены фрагменты тел всех 28 погибших. Их обнаружили в труднодоступном месте на скале, куда спасатели смогли добраться с помощью десантных спусков. Для опознания некоторых жертв потребуется генетическая экспертиза.

На месте крушения самолёта на Камчатке обнаружены чёрные ящики

Ан-26 потерпел крушение недалеко от поселка Палана. При заходе на посадку лайнер врезался в береговую скалу. Следствие рассматривает три версии происшествия: неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для расшифровки бортовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директора частной фирмы в Барановичском районе подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by