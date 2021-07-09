Литва обвинила высланных из страны белорусских дипломатов в шпионаже

Источник материала: Салiдарнасць

Высланные из Литвы белорусские дипломаты работали на спецслужбы.

Об этом 9 июля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

— Литва располагала сведениями о количестве дипломатов, которые занимались такой (разведывательной — EADaily) деятельностью. Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси, — приводит слова Шимоните EADaily .