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Литва обвинила высланных из страны белорусских дипломатов в шпионаже
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Высланные из Литвы белорусские дипломаты работали на спецслужбы.
Об этом 9 июля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
— Литва располагала сведениями о количестве дипломатов, которые занимались такой (разведывательной — EADaily) деятельностью. Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси, — приводит слова Шимоните
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Высланные из Литвы белорусские дипломаты работали на спецслужбы.
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