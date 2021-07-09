Три причины, почему власти увидели в литовской границе уязвимое место. И как это можно исправить

Источник материала: Салiдарнасць

Стена на границе с Беларусью от нелегальных мигрантов вряд ли спасет.





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С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой. С начала года перехвачено уже 1546 человек – в 18 раз больше, чем за весь 2020 год.

Неделю назад правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне. Ее власти уверены, что это организованная акция белорусского режима.

Сам Александр Лукашенко в выступлении 22 июня не стал скрывать:

– Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу.

Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?.. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить.

Но почему именно литовская граница стала уязвимой перед нелегальными мигрантами, следующими из Беларуси? Эксперты назвали главные причины в эфире Delfi Главное .

На границе с Литвой мало естественных барьеров

На это обратил внимание эксперт Центра исследования Восточной Европы Максимас Милта. Если на границе Беларуси с Польшей хватает естественных барьеров (например, в виде рек), то на границе с Литвой ситуация иная.

Другими словами, нелегальным мигрантам удобно передвигаться по пешим маршрутам.

Литовские и белорусские пограничники охраняли границу совместно

Если граница Беларуси и Польше стала историческим продолжением границы СССР и Польши, то есть была хорошо обустроена в плане инфраструктуры, то граница с Литвой после распада Советского Союза строилась заново.

Между тем протяженность границы между Литвой и Беларусью составляет 678,8 километра – это самая длинная граница нашей страны с государствами Евросоюза.

Как следствие, отметил Максимас Милта, литовские пограничники проводили должный мониторинг только около 40% границы.

Военный эксперт Егор Лебедок пояснил:

– Есть неполное закрытие границы. Как раньше осуществлялось взаимодействие. Условно говоря, в шахматном порядке. Часть границы охраняли литовские пограничники, а в соседнем районе охрану несли белорусские.

До недавнего времени проблемы это не представляло, но теперь появились «управляемые дыры».

Литовские пограничники могли бы действовать более эффективно

Из-за наплыва нелегальных мигрантов власти Литвы задумались о строительстве на границе «стены». Сообщается о начале возведения проволочного барьера – пока на самом беспокойном участке в 30 км.

Однако военный эксперт Егор Лебедок считает строительство стен «глупым символизмом». Он полагает, что «полное перекрытие» делать можно, но это, во-первых, очень затратно, а, во-вторых, не слишком эффективно. Большинство нелегалов – молодые люди, для которых преодолеть препятствие даже в виде стены – не проблема.

Эксперт полагает, что литовские пограничники смогли бы работать эффективнее, если бы изменили подход: нужно не ловить нелегалов после перехода границы, а не допускать их подхода к границе.

По его мнению, добиться этого можно было бы организацией мобильных групп (по три человека), которые занимались бы разведкой, засадами для выявления точек проникновения. Также могла бы быть подключена авиационная и техническая разведка.

Лебедок считает, что «две-три» автоматные очереди в воздух и выкладывание соответствующего видео в сеть отбило бы у многих охоту к нелегальному пересечению границы:

– «Ребята, здесь уже стреляют» – это повлияло бы на людей.

Лебедок считает: «Да, мы видим проблему, но это не катастрофа для Литвы – тем более с учетом возможности привлечения помощи ЕС».