Экономический суд Минска не удовлетворил жалобу TUT.by на решение ПВТ об утрате компанией права на льготы

Экономический суд Минска отказал в удовлетворении заявления ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» к наблюдательному совету и администрации Парка высоких технологий, сообщил телеграм-канал TUT.by. Компания просила признать недействительным решение наблюдательного совета ПВТ об утрате ею права на льготы в 2019–2021 годах, что послужило основанием для уголовного преследования сотрудников.





По ходатайству администрации ПВТ со ссылкой на письмо департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (для служебного пользования) заседание проходило в закрытом режиме, передает БелаПАН .

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» будет обжаловать решение Экономического суда.

Ранее портал сообщил, что права на льготы резидента ПВТ компанию лишили по ходатайству ДФР КГК в письме от 17 мая 2021 года за подписью зампреда КГК Игоря Маршалова в адрес директора парка Всеволода Янчевского.

«В полуторастраничном документе указывается, что "в ходе изучения финансово-хозяйственной деятельности общества получены доказательства того, что с момента приобретения ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" статуса резидента ПВТ в 2019 году по настоящее время формирование части выручки осуществлялось за счет использования программного обеспечения третьих лиц", — говорилось в сообщении. — Какие именно "доказательства" были получены, КГК в своем письме не уточнил, но попросил внести представление в наблюдательный совет и рассмотреть вопрос об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на льготы в 2019, 2020 и 2021 годах».

ПВТ принял решение об утрате льгот путем голосования (единогласно за — 8 человек).

18 мая ДФР КГК провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор отдела «Деньги и власть» Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

18 июня стало известно, что МВД обратилось в суд с заявлением о признании экстремистскими материалов портала TUT.by и его аккаунтов в соцсетях.

24 июня суд о признании экстремистскими материалов TUT.by был приостановлен на неопределенный срок в связи с тем, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, является незаконным.

7 июля Экономический суд Минска на закрытом заседании рассмотрел заявление и признал решение комиссии законным. Компания намерена подать апелляцию на это решение экономического суда. Когда решение суда вступит в законную силу, сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска по признанию продукции портала экстремистскими материалами.