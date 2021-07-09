ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналисту и спортсмену Александру Ивулину предъявили обвинение

09.07.2021 16:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Игроку ФК «Крумкачы», журналисту «Трибуны», автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ. В течение дня будет избрана мера пресечения, сообщает @tribuna_by.

Журналисту и спортсмену Александру Ивулину предъявили обвинение

По этой статье Александру Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Соучредитель TUT.BY: «Независимым журналистам остается либо работать из-за рубежа, либо, сжав зубы, делать свою работу, вне зависимости от того, что тебя ждет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by