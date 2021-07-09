ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врачи назвали продукт, препятствующий образованию тромбов

09.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врачи назвали продукт, препятствующий образованию тромбов

Рыба способна снизить риск образования тромбов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

Гинзбург отметил, что в рыбе, особенно в морской, содержится много Омега-3 жирных кислот, благодаря которым снижается воспалительный процесс. 

При этом в речной рыбе (например, в карпе или окуне) содержится много витамина В и фолиевой кислоты. Также в этом продукте есть группа витаминов, которая отвечает за нормализацию уровня холестерина и снижения риска образования тромбов.

Врач подчеркнул, что рыба также богата и витамином Е, обладающим омолаживающим эффектом.

Фото: depositphotos.com


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыба способна снизить риск образования тромбов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург. Гинзбург отметил, что в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди выпрыгивали прямо из окон. 43 человека погибли на пожаре в Бангладеш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by