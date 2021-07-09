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Врачи назвали продукт, препятствующий образованию тромбов
Источник материала: ОНТ
Рыба способна снизить риск образования тромбов. Об этом в эфире телеканала
Гинзбург отметил, что в рыбе, особенно в морской, содержится много Омега-3 жирных кислот, благодаря которым снижается воспалительный процесс.
При этом в речной рыбе (например, в карпе или окуне) содержится много витамина В и фолиевой кислоты. Также в этом продукте есть группа витаминов, которая отвечает за нормализацию уровня холестерина и снижения риска образования тромбов.
Врач подчеркнул, что рыба также богата и витамином Е, обладающим омолаживающим эффектом.
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Рыба способна снизить риск образования тромбов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург. Гинзбург отметил, что в...
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