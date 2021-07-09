Игроки «Финикса» одержали вторую подряд победу в противостоянии с «Милуоки» в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации

Источник материала: ОНТ

Продолжается финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Игроки «Финикса» одержали вторую подряд победу в противостоянии с «Милуоки», на этот раз выиграв со счётом 118:108. Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом — в его активе 42 очка и 12-ть подборов. Следующая игра пройдёт в ночь на понедельник. «Финикс» лидирует в финальной серии со счётом 2:0.

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