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Игроки «Финикса» одержали вторую подряд победу в противостоянии с «Милуоки» в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации
Источник материала: ОНТ
Продолжается финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Игроки «Финикса» одержали вторую подряд победу в противостоянии с «Милуоки», на этот раз выиграв со счётом 118:108. Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом — в его активе 42 очка и 12-ть подборов. Следующая игра пройдёт в ночь на понедельник. «Финикс» лидирует в финальной серии со счётом 2:0.
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Игроки «Финикса» одержали вторую подряд победу в противостоянии с «Милуоки» в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации
Продолжается финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Финикса» одержали вторую подряд победу в противостоянии с «Милуоки», на...
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