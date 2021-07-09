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Восьмилетняя девочка из Москвы сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс
Источник материала: ОНТ
8-летняя жительница Москвы (Россия) Алиса Теплякова получила аттестат за 11-й класс и сдала ЕГЭ. Об этом со ссылкой на отца девочки
Девочка, находившаяся на домашнем обучении, получила аттестат 25 июня. При этом годом ранее Алиса получала аттестат за 9-й класс.
По словам отца девочки, она прошла полную общеобразовательную программу, чтобы сдать ЕГЭ. В дальнейших планах Тепляковой – поступить в МГУ на психологический факультет или на программы, которые связаны с биоинформатикой и экологией.
Фото: Pixabay
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8-летняя жительница Москвы (Россия) Алиса Теплякова получила аттестат за 11-й класс и сдала ЕГЭ. Об этом со ссылкой на отца девочки информирует «Лента.ру». Девочка,...
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