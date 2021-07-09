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Страшная авария в Гродно: пьяный парень на скорости 150 км/ч врезался в бетонное ограждение
Источник материала: ОНТГродно: пьяный парень на скорости 150 км/ч врезался в бетонное ограждение" class="one-news__figure-img">
Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Гродно, в котором погибли два человека,
ДТП произошло 16 мая. 18-летний парень на автомобиле Ford скрывался от преследования сотрудников ГАИ. На улице Асфальтной при обгоне водитель не справился с управлением и на скорости около 150 км/ч врезался в бетонное ограждение.
Пассажир, находившийся в авто, скончался на месте. Водитель умер в больнице спустя несколько дней.
В крови водителя обнаружили 1,85 промилле алкоголя.
Момент аварии попал на видео.
Фото: СК
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Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Гродно, в котором погибли два человека, сообщает СК. ДТП произошло 16 мая. 18-летний парень на автомобиле Ford...
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