Страшная авария в Гродно: пьяный парень на скорости 150 км/ч врезался в бетонное ограждение

Источник материала: ОНТ

Гродно: пьяный парень на скорости 150 км/ч врезался в бетонное ограждение" class="one-news__figure-img">

Завершено расследование уголовного дела о ДТП в Гродно, в котором погибли два человека, сообщает СК.

ДТП произошло 16 мая. 18-летний парень на автомобиле Ford скрывался от преследования сотрудников ГАИ. На улице Асфальтной при обгоне водитель не справился с управлением и на скорости около 150 км/ч врезался в бетонное ограждение.





Пассажир, находившийся в авто, скончался на месте. Водитель умер в больнице спустя несколько дней.

В крови водителя обнаружили 1,85 промилле алкоголя.

Момент аварии попал на видео.





Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram