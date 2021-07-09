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В Жлобине женщина выбросила из окна бутылку и попала в ребенка

09.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Жлобине женщина выбросила из окна бутылку и попала в ребенка

В Жлобине (Гомельская область) женщина выбросила из окна стеклянную бутылку, которая угодила в ребенка. Об инциденте информирует УВД Гомельского облисполкома.

Уточняется, что 27 июня вечером 27-летний житель Жлобина гулял со своей двухлетней дочерью. Мужчина и ребенок проходили мимо одной из многоэтажек, когда сверху упала бутылка от водки, которая попала в девочку, травмировав ее.

Установлено, что литровую бутылку в окно выбросила 53-летняя горожанка.

Фигурантку задержали. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Pixabay

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В Жлобине (Гомельская область) женщина выбросила из окна стеклянную бутылку, которая угодила в ребенка. Об инциденте информирует УВД Гомельского облисполкома....
 
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