В Островце открылась выставка V Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы»

Источник материала: ОНТ

Десятки кадров, на которых запечатлены дикие животные, цветы и птицы. Накануне в Информационном центре по атомной энергии открылась выставка фотографий участников международного конкурса на тему экологии. В число лучших попали и работы Ульяны Городецкой. Девочка живет в Островце, и в ее снимках – отражение красоты природы территорий, расположенных недалеко от Белорусской атомной электростанции.



Ульяна Городецкая, участница международного детского конкурса «В объятиях природы», г. Островец: «Моя любимая работа висит на выставке, это мои листики. Я шла просто по тропе и увидела лежащий листик. Добавила немного деталей, и у меня получилась такая фотография, моя самая любимая».

В числе победителей конкурса Экологического детского форума - дети из городов-спутников атомных электростанций из России, Венгрии и Абхазии. В этом году в конкурсе поучаствовали около тысячи юных фотографов. Лучшие приехали в Минск. За две недели они объехали много значимых объектов, в том числе Беловежскую пущу, Брестскую крепость, Мирский замок. Везде удалось поймать немало ярких кадров.

Анастасия Иванова, участница международного детского конкурса «В объятиях природы», г. Волгодонск (Россия): «Мне больше всего понравилось снимать репортаж и пейзаж, потому что в Беларуси невероятно красивая природа. Особенно Беловежская пуща».

Дарья Кабалова, участница международного детского конкурса «В объятиях природы», г. Рославль (Россия): «Мы посетили много исторических мест. Я изучаю историю, мне было безумно интересно увидеть эти места в жизни и узнать новые интересные факты».

Елена Матасова, участница международного детского конкурса «В объятиях природы», г. Заречный (Россия): «Безумно красивая природа, очень много зелени. Также я хочу обратить внимание на то, что очень прибранный и аккуратный город. Я сравниваю с другими местами, где я была. Здесь очень много красивых исторических мест, и я вообще очень рада, что на многих проектах детей посвящают в историю родной страны, что они больше знают об этом, увлекаются, интересуются».

Авторы лучших работ две недели учились мастерству у известных фотографов из разных стран. В программе мастер-классов - лекции, изучение теории, много практики с фотокамерой в руках и разбор работ.

Ростислав Маршин, фотограф, руководитель образовательной части проекта: «Каждый ребенок открыл для себя свой любимый жанр, свое любимое направление фотографии, и в этом направлении качественный, высокий скачок. Кому-то понравились портреты, кому-то макросъемка, кому-то пейзаж или дикая природа. И в своих любимых жанрах ребята очень сильно выросли».

Лилия Дулинец, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь: «Я с огромным удовольствием вижу ребят, которые участвуют в конкурсе, их вдохновленные лица, и мне очень радостно, что этот конкурс приехал именно к нам, в столицу, город-герой Минск. Я с удовольствием посмотрела эти работы, это прекрасные работы».

Ну а стандартные образовательные смены в Национальном детском технопарке стартуют в сентябре. Напомним, попасть на смену могут учащиеся старших классов. В прошлом году школьников принимали три ведущих ВУЗа страны – БГУ, БНТУ и БГУИР. К слову, списки на сентябрьскую и октябрьскую смены уже сформированы.

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