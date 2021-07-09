Где и как разводят белорусскую породу лошадей? Посмотрите, это удивительно!

Источник материала: ОНТ

Наши предки говорили: без коня ни поля не вспашешь, ни в соседний город не доберёшься. Настолько важным было это животное. Всё же сегодня не каждая страна может похвастаться своей породой лошадей. А у нас есть. Да ещё какая!





Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду… и бегущий табун лошадей. Впечатляющая картина! Особенно, когда понимаешь: вот оно — наше достояние — единственная национальная порода лошадей. Удивительная и неповторимая.

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»: «Белорусская упряжная порода имеет достаточно древнюю историю, потому что ещё в XIX веке на территории Беларуси были конные заводы, которые работали с местными лошадьми, которые проживали на территории Беларуси. Но до 41-го года белорусская упряжная называлась Ошмянская лошадь. И уже после Великой Отечественной войны, когда заново начали работать с этой популяцией на территории Беларуси, её уже стали именовать как белорусская лошадь. И только в 2000-м году порода получила своё современное название – белорусская упряжная порода лошадей».

Это очень крепкие животные, необычайно выносливые и активные. Они сильнее, чем русские тяжеловозы, а значит могут быть отличными помощниками человека.

Анастасия Богомолова, волонтёр племенного конного завода «Заречье»: «Эта порода настолько универсальная, что её можно использовать практически везде. Её используют в огороде, для верховой езды. В соревнованиях и по конкуру, и по выездке. Главное – это желание и работа с лошадью. Допустим, я с этой лошадью занимаюсь с полутора лет, на данный момент ей 5 лет. Она заезжена и под верх, и в упряж, она настолько добросовестно выполняет все команды, которые мы ей даём, всегда рада служить».

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»: «Сейчас на нашем конном заводе больше 100 лошадей. Естественно, у каждой лошади есть имя. Например, в один из годов была кобыла Но-шпа и жеребчик Нашатырь. Потому что была такая медицинская тема по именам лошадей. Очень много лошадей называем по называниям городов, рек, каких-то географических названий. Лошади прекрасно запоминают свои имена, особенно когда на них ругаешься и вот если какая-то лошадь делает плохо, какую-то шкоду, скажешь громко её кличку, она сразу реагирует, всё, она знает, что к ней обращаются и пора прекращать».

Ещё 20 лет назад эту породу разводили около 40 ферм в стране. Сегодня таких хозяйств гораздо меньше: лошадей заменили машины. Поголовье белорусских упряжных сокращается настолько стремительно, что вид рискует исчезнуть с лица земли.

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»: «К сожалению, за эти 20 лет из тех 2000 маток, которые были при утверждении, осталось всего лишь 250 из племенных хозяйств нашей страны. И, к сожалению, порода осталась на грани исчезновения. О восстановлении речь пока не идёт, идёт речь скорее о сохранении того, что у нас осталось».

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