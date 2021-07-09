ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где и как разводят белорусскую породу лошадей? Посмотрите, это удивительно!

09.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Где и как разводят белорусскую породу лошадей? Посмотрите, это удивительно!

Наши предки говорили: без коня ни поля не вспашешь, ни в соседний город не доберёшься. Настолько важным было это животное. Всё же сегодня не каждая страна может похвастаться своей породой лошадей. А у нас есть. Да ещё какая!


Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду… и бегущий табун лошадей. Впечатляющая картина! Особенно, когда понимаешь: вот оно — наше достояние — единственная национальная порода лошадей. Удивительная и неповторимая.

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»: «Белорусская упряжная порода имеет достаточно древнюю историю, потому что ещё в XIX веке на территории Беларуси были конные заводы, которые работали с местными лошадьми, которые проживали на территории Беларуси. Но до 41-го года белорусская упряжная называлась Ошмянская лошадь. И уже после Великой Отечественной войны, когда заново начали работать с этой популяцией на территории Беларуси, её уже стали именовать как белорусская лошадь. И только в 2000-м году порода получила своё современное название – белорусская упряжная порода лошадей». 

Это очень крепкие животные, необычайно выносливые и активные. Они сильнее, чем русские тяжеловозы, а значит могут быть отличными помощниками человека. 

Анастасия Богомолова, волонтёр племенного конного завода «Заречье»: «Эта порода настолько универсальная, что её можно использовать практически везде. Её используют в огороде, для верховой езды. В соревнованиях и по конкуру, и по выездке. Главное – это желание и работа с лошадью. Допустим, я с этой лошадью занимаюсь с полутора лет, на данный момент ей 5 лет. Она заезжена и под верх, и в упряж, она настолько добросовестно выполняет все команды, которые мы ей даём, всегда рада служить».

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»: «Сейчас на нашем конном заводе больше 100 лошадей. Естественно, у каждой лошади есть имя. Например, в один из годов была кобыла Но-шпа и жеребчик Нашатырь. Потому что была такая медицинская тема по именам лошадей. Очень много лошадей называем по называниям городов, рек, каких-то географических названий. Лошади прекрасно запоминают свои имена, особенно когда на них ругаешься и вот если какая-то лошадь делает плохо, какую-то шкоду, скажешь громко её кличку, она сразу реагирует, всё, она знает, что к ней обращаются и пора прекращать».

Ещё 20 лет назад эту породу разводили около 40 ферм в стране. Сегодня таких хозяйств гораздо меньше: лошадей заменили машины. Поголовье белорусских упряжных сокращается настолько стремительно, что вид рискует исчезнуть с лица земли.

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»: «К сожалению, за эти 20 лет из тех 2000 маток, которые были при утверждении, осталось всего лишь 250 из племенных хозяйств нашей страны. И, к сожалению, порода осталась на грани исчезновения. О восстановлении речь пока не идёт, идёт речь скорее о сохранении того, что у нас осталось».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши предки говорили: без коня ни поля не вспашешь, ни в соседний город не доберёшься. Настолько важным было это животное. Всё же сегодня не каждая страна может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди выпрыгивали прямо из окон. 43 человека погибли на пожаре в Бангладеш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by