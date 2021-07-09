Карантин в Беларуси после возвращения из-за границы может стать 7 дней вместо 10

Источник материала: ОНТ

Срок самоизоляции в Беларуси по возвращении из-за границы может быть сокращен до 7 дней (сейчас 10). Об этом рассказал на совещании в Минспорта и туризма заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Александр Тарасенко сообщил, что Минздрав внес в Совет министров предложение о сокращении срока карантина до 7 дней. Постановление может быть подписано уже на следующей неделе.

Также известно, что Минздрав хочет отменить самоизоляцию для вакцинированных граждан. Этот вопрос также рассмотрят в ближайшее время.

Фото: depositphotos.com

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