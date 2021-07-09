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В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна

09.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна

В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна.


Около 150 предпринимателей фитнес-сферы подали общий иск в Окружной суд в Варшаве с требованием от властей взять на себя ответственность за потери индустрии. В Польской федерации фитнеса считают, что закрытие некоторых отраслей было нелегальным. 

Но государство запугивало, давило, наказывало. В результате полугодовой простой принес колоссальные, а в некоторых случаях непоправимые потери – люди остались без собственного дела и работы. На начало года долг польских фитнес-клубов приближался к четырем миллионам долларов. 

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В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна. Около 150 предпринимателей фитнес-сферы подали общий иск в Окружной суд в Варшаве с требованием...
 
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