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В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна
Источник материала: ОНТ
В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна.
Около 150 предпринимателей фитнес-сферы подали общий иск в Окружной суд в Варшаве с требованием от властей взять на себя ответственность за потери индустрии. В Польской федерации фитнеса считают, что закрытие некоторых отраслей было нелегальным.
Но государство запугивало, давило, наказывало. В результате полугодовой простой принес колоссальные, а в некоторых случаях непоправимые потери – люди остались без собственного дела и работы. На начало года долг польских фитнес-клубов приближался к четырем миллионам долларов.
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В Польше бизнес продолжает судиться с государством из-за локдауна. Около 150 предпринимателей фитнес-сферы подали общий иск в Окружной суд в Варшаве с требованием...
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