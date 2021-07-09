Поезд со школьниками сошел с рельсов в Австрии

Источник материала: ОНТ

В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку.

ЧП произошло в федеральной земле Зальцбург. Один вагон оторвался от состава и оказался в воду. В транспорте находились более 50 подростков. 17-ти из них понадобилась помощь медиков.

Предположительно, во время непогоды корни деревьев повредили железнодорожную колею.

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