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Поезд со школьниками сошел с рельсов в Австрии
Источник материала: ОНТ
В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку.
ЧП произошло в федеральной земле Зальцбург. Один вагон оторвался от состава и оказался в воду. В транспорте находились более 50 подростков. 17-ти из них понадобилась помощь медиков.
Предположительно, во время непогоды корни деревьев повредили железнодорожную колею.
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В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку. ЧП произошло в федеральной земле Зальцбург. Один вагон оторвался от состава и оказался в воду. В...
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