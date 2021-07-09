В российском МИД прокомментировали обвинения Запада в организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву

Источник материала: ОНТ

В российском МИД назвали нелепыми и смехотворными обвинения Запада в якобы организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, Беларусь – один из лидеров в борьбе с незаконной миграцией. Именно Минск остановил потоки нелегалов в ЕС из проблемных регионов. И об этом все сегодня забыли – и в Брюсселе, и в целом на Западе. Вот что заявила Мария Захарова:





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