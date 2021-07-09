|
В российском МИД прокомментировали обвинения Запада в организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву
Источник материала: ОНТ
В российском МИД назвали нелепыми и смехотворными обвинения Запада в якобы организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, Беларусь – один из лидеров в борьбе с незаконной миграцией. Именно Минск остановил потоки нелегалов в ЕС из проблемных регионов. И об этом все сегодня забыли – и в Брюсселе, и в целом на Западе. Вот что заявила Мария Захарова:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском МИД прокомментировали обвинения Запада в организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву
В российском МИД назвали нелепыми и смехотворными обвинения Запада в якобы организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. По словам официального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)