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В российском МИД прокомментировали обвинения Запада в организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву

09.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В российском МИД прокомментировали обвинения Запада в организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву

В российском МИД назвали нелепыми и смехотворными обвинения Запада в якобы организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. 

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России, Беларусь – один из лидеров в борьбе с незаконной миграцией. Именно Минск остановил потоки нелегалов в ЕС из проблемных регионов. И об этом все сегодня забыли – и в Брюсселе, и в целом на Западе. Вот что заявила Мария Захарова:


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Теги: Минск
 
 
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В российском МИД назвали нелепыми и смехотворными обвинения Запада в якобы организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.  По словам официального...
 
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