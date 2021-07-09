Желтый уровень опасности и до +34°С ожидается в Беларуси 10 июля

Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности прогнозируется в Беларуси на 10 июля. Температура достигнет в отдельных местах +34°С, передает Белгидромет.

В субботу будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в отдельных районах по западу пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер – южный, юго-восточный. Иногда порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью – +14…+20°С, а днем – +28…+34°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.

Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.

Фото: БЕЛТА

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