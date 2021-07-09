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Желтый уровень опасности и до +34°С ожидается в Беларуси 10 июля
Источник материала: ОНТ
Желтый уровень опасности прогнозируется в Беларуси на 10 июля. Температура достигнет в отдельных местах +34°С,
В субботу будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в отдельных районах по западу пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер – южный, юго-восточный. Иногда порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью – +14…+20°С, а днем – +28…+34°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.
Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.
Фото: БЕЛТА
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Желтый уровень опасности прогнозируется в Беларуси на 10 июля. Температура достигнет в отдельных местах +34°С, передает Белгидромет. В субботу будет небольшая...
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