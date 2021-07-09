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Белорусский легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет
Источник материала: ОНТ
Белорусский легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет.
Он завоевал золотую медаль в толкании ядра. В своей лучшей попытке Дмитрий Карпук зафиксировал результат 20 метров 33 сантиметра и стал единственным, кому покорилась 20-метровая отметка. В шаге от пьедестала остановился еще один белорус Олег Томашевич, который до шестой попытки шел на третьей позиции в промежуточном протоколе. Соревнования в Таллине продолжаются.
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Белорусский легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет
Белорусский легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет. Он завоевал золотую медаль в толкании ядра. В своей...
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