Источник материала: ОНТ

Белорусский легкоатлет Дмитрий Карпук стал победителем чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет.

Он завоевал золотую медаль в толкании ядра. В своей лучшей попытке Дмитрий Карпук зафиксировал результат 20 метров 33 сантиметра и стал единственным, кому покорилась 20-метровая отметка. В шаге от пьедестала остановился еще один белорус Олег Томашевич, который до шестой попытки шел на третьей позиции в промежуточном протоколе. Соревнования в Таллине продолжаются.

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