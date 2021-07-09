Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пуховичского района вынес приговор по уголовному делу о причинении ребенку тяжкого телесного повреждения по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Виновной признана женщина 1990 года рождения, которая ранее уже была судима. Она мать пятерых малолетних детей. В этот раз женщине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. К ней применены принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к страдающим хроническим алкоголизмом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Установлено, что женщина из-за аморального образа жизни и злоупотребления спиртным свои обязанности надлежаще не выполняла, самоустранялась от воспитания и заботы за детьми, на продолжительное время оставляла их без присмотра и минимального внимания, допускала грубое и жестокое, граничащее с истязанием, обращение с малолетним. 1 мая 2019 года, ненадлежащим образом выполняя обязанности по уходу за младенцем, будучи в нетрезвом состоянии, выронила ребенка из рук во время его кормления. Малыш упал на пол и получил опасные для жизни тяжкие телесные повреждения. При этом сообщается, что женщина не имела умысла на причинения тяжкого вреда его здоровью.-0-