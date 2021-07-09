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Директора частной фирмы в Барановичском районе подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями

09.07.2021 16:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью за злоупотребление служебными полномочиями. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

По данным прокуратуры, руководитель закупил 56,5 т мяса крупного рогатого скота более чем на Br84 тыс. Приобретенное сырье подлежало исключительно промышленной переработке. Но мужчина самостоятельно изготовил из него мясные полуфабрикаты и подготовил для реализации в розничной торговле и сети общественного питания.

"Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры противозаконная деятельность директора пресечена. Барановичский межрайпрокурор квалифицировал действия мужчины по ч.2 ст.424 УК", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета.

По требованию прокуратуры райисполком подготовил исковое заявление о ликвидации этого общества с ограниченной ответственностью.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По данным прокуратуры, руководитель закупил 56,5 т мяса крупного рогатого скота более чем на Br84 тыс. Приобретенное сырье подлежало исключительно промышленной...
 
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